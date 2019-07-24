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10 kişinin yaralanmasına neden olan cisim

Giriş Tarihi: 24.7.2019
10 kişinin yaralanmasına neden olan cisim
HATAY'IN Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahilinde 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen cismin demir plakası, iş makineleri yardımıyla denizden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonunda denizde yüzerken bilinmeyen bir cisim nedeniyle 10 kişinin belirli yerlerinden yaralandıkları ortaya çıktı. Tespit edilemeyen cismin demir plakası, iş makineleri yardımıyla denizden çıkarılabildi, cismin cam kısmına ise ulaşılamadı. Denizde cismi arama faaliyetlerinin süreceği, yaralanan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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