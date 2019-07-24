Bahçeye Hint keneviri ekmiş

BUGÜN NELER OLDU

Adana polisi tarafından uyuşturucu yetiştirdiği ileri sürülen 2 komşu gözaltına alındı. Adil kontrol şartıyla serbest kalan komşulardan 52 yaşındaki Ahmet İ.'nin ektiği Hint kenevirlerine sera yaptığı diğer şüpheli 41 yaşındaki Ahmet T.'ninse uyuşturucuları kimse görmemesi için sarmaşıkla gizlediği ileri sürüldü.Olay Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahalle'sinde meydana geldi. İddiaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evin bahçesinde kurulan sera içinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren Narkotim ekipleri, yaptığı şok baskında Hint keneviri eken Ahmet İ. ile uyuşturucuları kimse görmemesi için serayı sarmaşıklarla gizleyen Ahmet T. yakalandı.Yakalanan zanlıların ev ve iş yerinden yapılana aramada bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alına 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken 242 kök kenevir sökülerek imha edildi. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafında adli kontrol şartıyla serbest kaldı.