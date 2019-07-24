Başkan Karalar festivali bitirdi

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 27 yıldır coşku içerisinde gerçekleştirilen Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini çekmesi sonucu bu yıl gerçekleştirilemedi. AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, MHP'li Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'yi de ziyaret etti.Başkan Gökçe, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verirken, bu yıl Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini çekmesi sonucu her yıl haziran ayında düzenlenen Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ni gerçekleştiremediklerini söyledi. Başkan Gökçe ile birlikte, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyüleyen kiraz bahçelerini gezen Başkan Şerif Güler, yaşananlara tepki gösterdi.Başkan Güler, "Kiraz, Saimbeyli ilçemizin en önemli geçim kaynağı. Aynı zamanda, Saimbeyli ilçemiz, bölgemizin kiraz depolarından birisi. Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali de, ilçemizde yetiştirilen kirazın uluslar arası ölçekte tanıtılmasına katkı sağlıyordu. Böylesine önemli bir festivalden desteği çekmek, ilçeye ve üreticilerimize büyük haksızlıktır. Çünkü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Saimbeyli'den de oy aldı. Saimbeylilerin de belediye başkanı" şeklinde tepki gösterdi.Her yıl haziran ayında gerçekleştirilen Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, Obruk Şelalesi ve kiraz bahçelerinin gezilmesiyle başlıyor, festivalin açılış töreninin ardından çeşitli yarışmalar ve gösteriler yapılıyordu. Akşam da ünlü sanatçıların sahne aldığı konserle coşku dağları yankılanıyordu. Program havai fişek gösterileri ile sona eriyordu.