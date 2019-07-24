Gaziantep’i sevdim

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen savunma oyuncusu Papy Djilobodji'i kadrosuna katarak beşinci transferini yaptı. Kırmızı-siyahlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Senegalli Papy, Süper Ligi takip ettiğini belirterek, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Güzel işler yapacağız"
dedi.
MUTLAK BAŞARILI OLACAĞIM
SON olarak Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen yıldız savunma oyuncusu Papy, "Teklif geldiğinde şehir ve takım hakkında biraz bilgi edindim. Gaziantep güzel bir şehir, taraftarı muhteşem. Buraya gelmemden en büyük nedenlerin başında bunlar yer aldı. Yeni takımımı hedefine ulaştırmak için takım arkadaşlarımla birlikte ne gerekiyorsa yapacağız"
diye konuştu.
ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI
YILDIZ oyuncuya eşlik eden Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy ise, çok önemli birtransferin daha altına imza attıklarını belirterek, "Papy Djilobodji, Nantes, Chelsea, Werder Bremen ve son olarak Fransa'nın Guingamp takımında forma giydi. Geçmişi başarılarla dolu bir isim. Böylesine yetenekli bir oyuncuyu Gaziantep'e kazandırdığımız için mutluyuz"
ifadelerini kullandı.
TÖRENE DEMSOY KATILDI
mlusu Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreniyle kendisini üç yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.