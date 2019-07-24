Gaziantep’i sevdim

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen savunma oyuncusu Papy Djilobodji'i kadrosuna katarak beşinci transferini yaptı. Kırmızı-siyahlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Senegalli Papy, Süper Ligi takip ettiğini belirterek,dedi.SON olarak Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen yıldız savunma oyuncusu Papy,diye konuştu.YILDIZ oyuncuya eşlik eden Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy ise, çok önemli birtransferin daha altına imza attıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.mlusu Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreniyle kendisini üç yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.