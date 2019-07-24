HKÜ’lü öğrenciler bir adım önde

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP'TE bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak bilim, sanat, kültür, spor, teknoloji ve inovasyon ışığında kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ); 7 fakülte, 25 bölüm, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer alıyor. Üniversite-iş dünyası koordinasyonuyla ön plana çıkan HKÜ, fakülte ve bölümlerinde uyguladığı CO-OP (Cooperative Education) modeli ile öğrencilerine iş dünyasının kapılarını açıyor. Öğrencilerine mezun olmadan önce Türkiye'nin en önemli projelerinde ve prestijli kuruluşlarında deneyim imkanı sunan HKÜ, bu model ile öğrencilerin kariyerlerinde hedefledikleri iş hayatına bir adım önde başlamasına olanak sağlıyor. Üniversite-iş dünyası birliğinin en etkin olduğu model CO-OP ile iş hayatına başlayan öğrenciler, hem güncel uygulamalar ışığında donanımlı biçimde yetişiyor hem de üniversitede aldıkları teorik bilgileri, sanayi ve iş dünyasında uygulamaya döküyor. HKÜ Mühendislik Fakültesinin tüm bölümlerinde, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin İşletme, İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinde uygulanan bu sistem ile öğrenciler derslerini 3,5 (7 dönem) yılda tamamlayıp, kalan son döneminde ise sektörde çalışarak iş yaşamına bir adım önde başlıyor. TRT, Havelsan, Gaziantep Organize Sanayi, Kalyon Garaj ve HKÜ Radyo gibi prestijli kuruluşlar ve sanayi işletmelerine staja gönderilen öğrenciler, mesleki deneyim elde ediyor.