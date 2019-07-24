Kara Kartal’ın efsaneleri sahaya çıktı

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Beşiktaş kulübünün bir dönem formasını giyen futbolcular, Hatay şehrinde protokolüyle dostluk maçı yaptı. Hatay'ın ana vatana katılışının 80'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldikleri kentte temaslarını sürdürenAntakya Esentepe Futbol Stadı'nda kent protokolüyle dostluk maçına çıktı. Eski Süper Lig hakemlerinden Cemil Şensöz'ün yönettiği karşılaşmanın başlama vuruşunu Hatay protokol takımında forma giyen Vali Rahmi Doğan yaptı.