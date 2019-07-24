Kara Kartal’ın efsaneleri sahaya çıktı

Beşiktaş kulübünün bir dönem formasını giyen futbolcular, Hatay şehrinde protokolüyle dostluk maçı yaptı. Hatay'ın ana vatana katılışının 80'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldikleri kentte temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcuları Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Zafer Öğer, Metin Uzun, Süleyman Oktay, Saffet İşler, Oktay Aydaz, Kubilay Erel, Mehmet Aksu, Abidin Özdemir, İskender Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın Kahraman;
Antakya Esentepe Futbol Stadı'nda kent protokolüyle dostluk maçına çıktı. Eski Süper Lig hakemlerinden Cemil Şensöz'ün yönettiği karşılaşmanın başlama vuruşunu Hatay protokol takımında forma giyen Vali Rahmi Doğan yaptı. Karşılaşma 3-3 berabere biterken, maç sonunda forma giyen protokol ve futbolcular hatıra fotoğraf çektirdi.