KETEM ile erken tanı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; toplumda kanser konusunda farkındalık yaratmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri korunma yöntemleri ve tarama programları hakkında bilgilendirmek amacıyla kurulan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) hizmete başladı. KETEM, "Erken teşhis hayat kurtarır" prensibiyle yola çıkarak, Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığınca oluşturulan politikalar doğrultusunda meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütecek. KETEM Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Klinik İdari sorumlusu Op.Dr. Sevda Baş, kanserde erken tanının önemine dikkati çekerek, merkez olarak öncelikli hedeflerinin toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Görülme sıklığı gittikçe artan rahim ağzı kanseri konusunda uyarılarda bulunan Op. Dr. Sevda Baş, dünyada her yıl yarım milyon kadının bu kansere yakalandığını belirtti, Merkezde; Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Klinik Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Ali Narin, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi İdari Sorumlusu Op.Dr. Sevda BAŞ, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Şevki Gökulu ile KETEM poliklinik görevlisi Sema Kaçar görev alıyor.