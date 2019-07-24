KKTC denizciliğinin geleceği tartışıldı

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GİRNE Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR)'un işbirliğinde düzenlenen "KKTC Denizciliğinin Geleceği" başlıklı panelin ikinci oturumunda ağırlıklı olarak ekonomi ve deniz hukuku konuları ele alındı. Girne Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen panelin ikinci oturumunda, ekonominin ülkeye etkileri, konteyner taşımacılığı, KKTC ve ambargolar, kıyı balıkçılığı, avcılık, marina ve yatçılık faaliyetleri konusunda sunumlar yapıldı. Moderatörlüğünü Koç Üniversitesi Denizcilik Formu Kaptan Levent Akson'un yaptığı panelin ikinci oturumunda ilk olarak Ekonomist Şahin Yaman, dünya ekonomisindeki eksen kaymasının Türkiye ve KKTC açısından ekonomik sonuçlarını anlattı. Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi Başkanı Kaptan Enver Yetkili de, Doğu Akdeniz konteyner taşımacılığı üzerine yaptığı çalışmalardan ve bunların uluslararası camiadaki yankılarından bahsetti. Yetkili, bu bağlamda Gemikonağı'na konteyner limanı yapılarak yeni bir açılım gerçekleştirilebileceğini ifade etti.