Melih ABİ: Sürücüler yayaya saygı gösteriyor. Yayalardan teşekkür var

BUGÜN NELER OLDU

Trafikte geçiş hakkı yayaların.İlk zamanlarda sürücüler bu durumu yadırgadı.Ama sonra alıştılar.Tek bir sorun bazı yayalar kendini birden yola atıyor.Bu ciddi tehlike yaratıyor...Ama yaya geçişlerinde durum bayağı düzene girdi.Baraj Yolu'nda bir üst geçit var.Üstü kırık dökük...Yayalar burayı kullanmıyor.Hemen yanından kendini yola atlıyor.O üst geçit yayaların can güvenliği için yapılmış.Lütfen kullanın.Emin Kurnaz, "Trafikte geçiş hakkının yayalara verilmesi projesine herkesin uyması lazım.Özellikle şehir içindeki otobüs ve dolmuşçularımıza yolcu olmasa dahi yayaları yeşil ışıkta bekledikleri için teşekkür ederim" diyor.Ne diyelim, öncelik yayanın, lütfen saygı.HACI Muzaffer Yılmaz'ın Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'dan isteği var.Yaz aylarındayız.Şehir merkezleri yanıyor, yaylalar şenlendi.Fakat gidiş gelişlerde sorun var.Tarsus Belediyesi, Gülek'e otobüs seferi koymuş.Ama geçmedikleri yerler de var.Buralara dolmuş çalışıyor ve kişi başı 15 lira.4 kişi bindiğinde 60 lira vermek zorunda kalıyorsun.Otobüs daha ucuz.Gülek güzergahı yeniden düzenlensin.Çamlıyayla tarafına kadar gitsin.Yol çevresinde bulunan yaylacılar da bu durumdan faydalansın.Dörtler, Sandalköy gibi yerlerde oturan yaylacıların ricası böyle.Buraya yeni güzergah şart.Başkan yapar mı yapmaz mı göreceğiz!CHP'nin de halkı ne kadar halkçı olduğunu anlayacağız.