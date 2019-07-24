Pitbull’a hamile kediyi parçalattılar

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ADANA'DA kimliği belirsiz 3 kişi gezdirdikleri Pitbull cinsi köpeğe 3 yaşındaki hamile kediyi parçalattı. Vahşice öldürülen kedinin sahibi Zehra Kuşçu (40), "O ailenin bir ferdiydi. Bütün mahalleli Çıtır'ı tanırdı. Benle beraber markette dururdu. Bu nasıl bir insanlıktır. Cezalandırılmalarını istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğulduğu. Öte yandan saldırganların kediyi kuyruğundan tutarak köpeğin önüne attığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesinde meydana geldi. Henüz kimliği belirsiz 3 genç Pitbull cinsi köpeği gezdirmeye çıkardı. Köpek o sırada market işleten Zehra Kuşçu'ya ait 3 yaşındaki Çıtır adlı kediyi görünce saldırdı. Hamile kedi korkarak bir otomobilin altına gizlendi. Saldırgan gençlerden bir tanesi araç altına sığınan kediyi kuyruğundan tutarak köpeğin önüne attı. Pitbull cinsi köpek, hamile kediyi karnından ısırarak sallamaya başladı. Mahalleli duruma görünce olaya müdahale etti. Köpeğin parçaladığı kedi kanlar içinde yerde can çekişirken saldırganlar ellerini kollarını sallayarak uzaklaştı. O vahşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hamile kedi köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Mahalle sakinleri önce polisi aradı daha sonra vahşice öldürülen Çıtır'ı bir kutuya koyularak markete getirildi.