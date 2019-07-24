Tadını güneşten alan lezzet ‘Bulgur’

BUGÜN NELER OLDU

BUĞDAYIN uzun ve meşakkatli yolculuğun ardından dönüştüğü ve Türkiye'nin sarı petrolü olarak değerlendirilen bulgur, güneşten aldığı lezzet ile sofraların vazgeçilmezi oluyor. Haşlanmış buğdayın kurutulması esnasında ortaya çıkan geometrik şekiller ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan bulgurun yolculuğu, meşakkatli bir süreçten geçiyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen durum buğdaylarının fabrikalara taşınmasıyla bulgurun serüveni başlıyor. Gastronomi kenti Gaziantep de bulgur üretimi konusunda önemli bir rol oynuyor. Fabrikalarda eleme işlemlerinden geçen buğday büyük kazanlarda haşlanıp, römorklarla serim alanlarına dökülerek güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Belirli aralıklarla traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla buğday tanesinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor. Bulgurun yüzeyde yayma işlemi esnasında oluşan geometrik şekiller ise ortaya doyumsuz bir manzara çıkarılıyor. Kuruyan buğdaylar yine traktörlerle toplanarak bazı işlemlerden geçirildikten sonra makinelerde bulgur haline getiriliyor. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğu olan bulgur, lezzetiyle iç piyasada vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor. Çevik Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çevik, güneşte kurutulan buğdaydan elde edilen bulgurun daha lezzetli olduğunu kaydederek, "1983 yılından beri baba mesleği olan bu mesleği devam ettiriyorum. Güneşle buluşan buğdayların bulguru daha lezzetli ve sağlıklı olur" dedi.