Ümit Özat’tan yakın ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Mavi-lacivertli ekip dünü iki antrenman yaparak geçirdi. Teknik direktör Ümit Özat nezaretindeki çalışmalarda futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Özat kampın kalan süresinde daha çok hazırlık maçı oynamak istediklerini dile getirdi.Bu arada mavi-lacivertli takımın kalecisi Kurtuluş Yurt, 29. yaş gününü takım arkadaşları ile kutladı. Öğle yemeğinin ardından yapılan sürpriz doğum günü kutlaması karşısında duygu dolu anlar yaşayan Kurtuluş'u teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp personeli tebrik etti. Geçen sezon ligde 7 maça çıkan Kurtuluş, Çağlar Şahin'in arkasında formayı kapma nöbeti tutuyor.