Vali Demirtaş’a Fenerbahçe forması

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Adana Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Salih Yılmaz ve beraberindeki heyet Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş, Fenerbahçe Üniversitesi'nin vizyonu, hedefleri, fakülteleri ve bölümleri hakkında Rektör Büyükuslu'dan bilgiler aldı. Rektör Prof. Dr. Büyükuslu ve eğitim elçisi olan Adana Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Salih Yılmaz ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkürlerini ilettiler. Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ziyaretin anısına Vali Demirtaş'a adının yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması hediye etti.