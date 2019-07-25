500 polisle sahte içki operasyonu

Adana'da son bir ayda 'metil alkol zehirlenmesi' nedeniyle hastaneye kaldırılan 70 kişiden 12'si hayatını kaybederken, tam 500 polis yeni ölümlerin yaşanmaması için sahte ve kaçak içki satışına yönelik kent genelinde 116 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Operasyonda; imalathane olarak kullanılan bir depoda 3 bin 280 litre 'etil alkol' ve 30 litre gliserin ele geçirildi. Restoran, eğlence merkezi ve tekel büfelerdeki denetimlerde de 600 şişe etil alkol, 432 şişe sahte içki, 10 litre sahte karı ve 70 litre 'boğma rakı' çıktı; 6 kişi yakalandı.

116 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 500 polisten oluşan 159 ayrı ekip, sahte ve kaçak içki üretimiyle birlikte satışının da engellenerek, yeni ölümlerin önüne geçilmesi noktasında kent genelinde tam 116 ayrı noktaya eş zamanlı olarak şok baskınlar gerçekleştirdi. Başta tekel büfeleri olmak üzere şüpheli görülen restoran ve eğlence merkezleri didik didik arandı. Ekipler, işletmelerde raflarda satışa hazır halde bekletilen alkollü ürünlerin yanı sıra depo olarak kullanılabilecek eklentiler ve 'zula' olarak kullanılabilecek alanlarda arama yaptı. Hemen her taşın altına bakan polis, operasyon kapsamında da 600 şişe 'etil alkol', 432 şişe sahte içki, 70 litre 'boğma rakı', 50 adet içki yapımında kullanılan aroma, bidon içerisinde 10 litre satışa hazır halde viski, yine bidon içerisinde 10 litre sahte rakı ele geçirdi.

'SAHTE İÇKİ' İMALATHANESİ

İmalathane olarak kullanılan bir depoya yapılan baskında da; 3 bin 280 litre etil alkol, 30 litre gliserin, 5 litre sahte viski, 50 adet tek kullanımlık viski aroması, 34 adet anason yağı, 2 adet de alkol üretiminde kullanılan derece ölçer çıktı. Operasyon kapsamında ele geçirilen etil alkolün kontrolleri yapılarak, analize gönderilmek üzere Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince numuneleri muhafaza altına alındı. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda firari olan bir kişi her yerde aranırken, yapılan aramalarda el konulan 3 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet mavzer tüfek ve bunlara ait 91 adet fişeğin de daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor. Öte yandan, Adana'da son bir ayda 'metil alkol zehirlenmesi' nedeniyle hastaneye kaldırılan 70 kişiden 12 hayatını, 2'si de görme yeteneğini kısmet kaybetmişti.