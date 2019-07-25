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’da havadan karadan suçlu avı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019
Adana’da havadan karadan suçlu avı
Adana'da uyuşturucu ticareti, gasp, yankesicilik, hırsızlık ve adam yaralama gibi suçlar nedeniyle her yerde aranan 47 firarinin yakalanması için tam 300 polisin katılımıyla dev bir operasyon gerçekleştirildi. Havadan polis helikopteri, karadan da özel harekatın katılımıyla daha önce belirlenen adreslere şafak vakti ardı ardına şok baskınlar düzenlendi. Girilen evler de özel eğitimli narkotik detektör köpekleriyle didik didik arandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ortak bir operasyona imza attı. Başta uyuşturucu ticareti olmak üzere adam yaralama, gasp, hırsızlık ve yankesicilik gibi çeşitli suçlardan aranan ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında 'gözaltı kararı' verilen 47 kişinin yakalanması için 300 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Polis helikopterinin havadan, zırhlı araçları ve uzun namlulu silahlarıyla da özel harekatın karadan destek verdiği operasyonda daha önce belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı olarak şok baskınlar gerçekleştirildi. Kilitli kapılar koçbaşı ve levyeyle açılırken, girilen evlerde de özel eğitimli narkotik detektör köpeklerinin de yardımıyla didik didik arandı. Gözaltına alınan firari zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.

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Adana’da havadan karadan suçlu avı
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