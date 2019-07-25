Asırlık zeytin ağacına ziyaretçi akını

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Mersin'inMezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'ndaki yeni yerine taşınan bin 500 yıllık zeytin ağacı meyve verdi. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 2017 yılında "Anıt Ağaç" olarak tescillediği ağaç, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Etrafı çitle korunan 6 metre 48 santimetre çapındaki ağaç, meyve vermeye başladı. Hem zeytin ağaçlarının korunmasına dikkati çekmek hem de ilçeye estetik görünümü sağlamak amacıyla asırlık ağacın geçmiş yıllarda yerinin değiştirilerek meydanda toprakla buluşturulduğunu belirtildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle bakılan ağacın yeniden yaşama döndüğünü ifade edildi.