Balcalı’da odalar yenilendi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi, Balcalı Hastanesinde, Sağlık Bakanlığının kalite standartları doğrultusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çerçevede Tarsus SEV ilkokul ve ortaokul aile birliğinin destekleriyle hastane kalite biriminin katkılarıyla toplam beş adet bebek bakım ve emzirme odalarından ikisi yenilendi. Diğer odaların yenileme çalışmaları da zaman içinde devam edecek. Bebek bakım ve emzirme odalarından hastane içerisinde 2 si pediatri binası 3 ü ana binada bulunuyor. Bu odaların koşullarının düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar çerçevesinde odalardan ikisi Tarsus SEV İlkokul ve Ortaokul Okul Aile Birliğinin maddi destekleriyle ve kalite biriminin çalışmalarıyla düzenlendi. Odaların kullanıma açılmasıyla birlikte anne ve bebekler için daha iyi şartlar sağlandı. Tarsus SEV'in Okul Müdürü Ayfer Aydın ve İlkokul Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu Balcalı Hastanesi Başhekimliğine nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal ve Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk ile Doç. Dr. Mazhar Özsoy'a desteklerini ileten okul yetkilileri birlikte yapılacak sosyal sorumluluk projelerinin devamlılığı konusunda görüş alışverişinde bulundu.