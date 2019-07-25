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Nevşehirl?gençler "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Kilis'i ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında kültürler arası kaynaşmanın sağlanması ve sosyal sorumluluk çalışmaları için bir araya gelen Nevşehirli gençler Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Gençler, kentin karihi ve turistik mekanlar ile okul ve esnafları da gezdi. Vali Soytürk, Kilis'in çok eski tarihi dokulara ev sahipliği yaptığını belirterek öğrencilerden buraları muhakkak ziyaret etmeleri konusunda tavsiyede bulundu. Öğrencilerin Valilik ziyaretlerinin ardından Vali Soytürk, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.