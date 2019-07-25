‘Çingene Kızı’ ABD için hazırlanıyor

Parçaları 58 yıllık hasretin ardından Türkiye'ye getirilen Çingene Kız mozaiğinin Gaziantep'te replikaları hazırlanıyor. Mozaiğin kopyaları tamamlandıktan sonra ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde sergilenecek. Yıllar önce Türkiye'den ABD Ohio'daki Bowling Green State Üniversitesine kaçırılan Zeugma Mozaikleri kayıp parçalarının Gaziantep'e getirilmesinin ardından yerlerine gönderilecek olan replika mozaiklerin çalışmalarında sona gelindi.

ÖZEL EKİP HAZIRLIYOR

Türkiye'de en önemli kültür mirasları arasında gösterilen ve diplomatik girişimlerin ardından yıllar sonra Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ne getirilen Çingene Kızı mozaiğinin kopyaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür Sanat ve Merkezi tarafından hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrolünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Mozaikleri Eğitim Merkezi Restorasyon Müdürlüğünce yaklaşık 7 aydır yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Fırat Nehri kıyısından toplanan ve dönemi yansıtan taşlarla yapımı devam eden 12 adet mozaik parçanın replikaları tamamlandıktan sonra ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green State Üniversitesine gönderilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mozaik Eğitim Merkezi'nde yapılan replika mozaik çalışmalarına öncülük eden Mozaik Sanatçısı Gülçin Sökücü, "Bilindiği gibi ülkemize iadesi yapılan mozaik eserler bir şartla ülkemize iade edilmişti. O da taklitlerinin yani replikalarının yapılarak yerlerine konulmasıydı. Bu replikaları yapma görevini de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi üstlendi ve sonrasında Ocak ayı itibariyle bu mozaiklerin yapılması çalışmalarına başladık" dedi.