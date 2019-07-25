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Çocuklarını eve kilitleyip gitti

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019
Çocuklarını eve kilitleyip gitti
Adana'da? Mithatpaşa Mahallesi'nde Eda Y., 6 aylık K.M.'yi, 4 yaşındaki kızı A.G. ve 2 yaşındaki oğlu A.Y. ile yalnız bırakıp, üzerlerine de kapıyı kilitleyerek evden ayrıldı. Aradan saatler geçti, ancak anne eve dönmedi. 4 saat hiç susmadan ağlayan bebeğin sesini duyan mahalleli seferber oldu. Anne ve babaya ulaşılamayınca eve gelen dayı, kapıyı yedek anahtarla açıp yeğenlerine sahip çıktı. Alptekin Y.'nin eşi Eda Y.'yi sürekli darp ettiği, kadının da çocuklarını evde hep yalnız bıraktığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmada; 5 yıl önce evlenen Eda ve Alptekin Y.'nin arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çıkan tartışma sonucu eşi Eda Y.'yi darp ettiği, genç kadının da sürekli evi terk edip, çocuklarını yalnız bıraktığı öne sürüldü.
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Çocuklarını eve kilitleyip gitti
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