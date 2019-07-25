Fransızca delf sınavında yüzde 100 başarıyı tekrarladılar

BUGÜN NELER OLDU

dildeki iddiasını sürdüren Yakın Doğu Koleji, Fransız Eğitim Bakanlığı onaylı Fransızca DELF sınavlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 100 başarıya ulaştı. Mayıs ayında yapılan Delf A1, A2 ve B1 seviyelerindeki sınavlara katılan 24 öğrencinin tamamının başarılı olduğu belirtildi. Geçen yıl yapılan sınavlarda da yüzde 100 başarı geleneğini sürdürmüş olmanın gururunu yaşayan Yakın Doğu Koleji, eğitimdeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kolej bünyesinde açılan hazırlık kurslarıyla yıl boyunca disiplinli bir şekilde çalışan öğrenciler DELF sınavlarına öğretmenleri Deniz Sıla Elgin ve Bahire Gayde ile hazırlandılar.