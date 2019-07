G.antep’te tesis atağı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içindeki spor tesislerini gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her yaşa uygun spor tesisi yaptıklarını ve ve birçok bölgede spor tesisinin temelini attıklarını söyledi. Şahin, Gaziantep'te bulunan yaklaşık 1 milyon genç nüfusu sporla buluşturmak istediklerini belirtti. Şahin, "Gençlerimizi önemsiyoruz, yarınlarımızın teminatı olan bu gençliğe her alanda sahip çıkacağız" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri adı altında yeni ve güçlü bir birim kurduklarını yineleyen Şahin, "Bu şehir, spor kenti olacaksa 18 yaş altında 1 milyon gencimizin her yönden geleceğe hazırlanması gerekiyor. Bu yüzden bu birimin başına bu işte ehil başkanımızı getirdik. Tesislerimizi de yapmak istediğiniz işlere de uygun hale getireceğiz" diye konuştu.



'KÜÇÜCÜK BİR DOKUNUŞ'

İçerisinde yüzme havuzları, futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, bireysel ve takım sporlarının yapılabileceği 10 branşta bir tesis yaptıklarını anımsatan Şahin, "Çocuklarımız hangi alanda kendini yetiştirmek istiyorsa bu fırsatı veriyoruz. Onların küçücük bir dokunuşla nasıl büyük başarılara imza attıklarına da şahit oluyoruz. Bu yüzden onlar mutlu oldukça, anneler mutlu oluyor. Anneler mutlu oldukça da biz mutlu oluyoruz. Çocuklarımıza dokunmaya devam edeceğiz" dedi.