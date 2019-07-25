Gaziantep polisi boş durmadı

BUGÜN NELER OLDU

GaziantepEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte içki yapımına kullanılan yüklü miktarda malzeme ele geçirildi. Şehitkâmil ilçesinde bulunan bir işyerinde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 litre etil alkol, 5 bin 531 şişe içki aroması, 52 kilogram meşe cipsi, 32 kilogram anason tohumu, 142 kilogram aktif karbon, 23 bin 30 adet şişe kapağı, 2,30 kilogram içki mayası, 500 adet boş şişe, 75 adet turnasol kâğıdı, 9 adet hassas terazi, 1 adet şeker konstrayonu ölçen cihaz, 15 bin 938 adet etiket, 18 adet PH sıvıölçer, 304,5 kilogram içki aroması, 2 bin adet cam tüp, 1 adet sıvı dolum makinesi ve 1 adet vakum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalan 1 şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.