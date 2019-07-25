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Gazişehir’den 6 oyuncuya veda

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Gazişehir’den 6 oyuncuya veda
SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 6 futbolcuya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti. Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yolların ayrıldığı belirtilen kulüp açıklamasında, "Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları destekten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bu arada Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan takımda yeni transfer Papy Djilobodji takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yenileme ve koordinasyon çalışmalar ile başladı.
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Gazişehir’den 6 oyuncuya veda
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