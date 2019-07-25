Gazişehir’den 6 oyuncuya veda

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SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 6 futbolcuya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.ile yolların ayrıldığı belirtilen kulüp açıklamasında, "Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları destekten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bu arada Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan takımdaTeknik direktör Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yenileme ve koordinasyon çalışmalar ile başladı.