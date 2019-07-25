Gizemli hayırsever 15 kişiyi sevindirdi

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kimliği meçhul hayırsever vatandaş, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallede rastgele bir markete girerek, veresiye defterindeki 15 kişinin tüm borçlarını ödedi. Elbistan'da hayırsever bir vatandaş, Osmanlı döneminde özellikle Ramazan ayında zenginler tarafından yoksulların esnafa olan borçlarını ödemesine dayanan "zimem defteri" geleneğini yaşattı. Genelde dar gelirli ailelerin yaşadığı Kümbet Mahallesi'ne giden hayırsever vatandaş, rastgele girdiği marketin veresiye defterinde ödeme güçlüğü çeken 15 kişinin borcunu ödeyerek bayram öncesinde yüzlerini güldürdü. Mahallede Emrah Demirel'in işlettiği markete gelen hayırsever, veresiye alışveriş yapan ve borcunu ödemekte zorluk çeken müşterisinin olup olmadığını sordu. Market sahibi Demirel'den 'var' cevabını alan gizemli hayırsever, bu alacaklarını hesaplamasını istedi. Demirel, veresiye defterinde 15 kişinin borcunu ödemede güçlük çektiğini söyledi. Bunun üzerine hayırsever vatandaş, cebinden çıkardığı parayla 15 ailenin borcunun tamamını kapattı. Market sahibi, borçları hayırsever vatandaş tarafından ödenen müşterilerini tek tek arayarak durumu anlattı.