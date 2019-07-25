Hayatını engelli halası ile amcalarına adadı

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Adana'da, anne ve babalarını 8 yıl önce kaybeden zihinsel ve bedensel engelli üç kardeşe ağabeyleri sahip çıkarken, ağabeyin de rahatsızlanması üzerine, tüm bakımları büyük bir özveriyle 24 yaşındaki yeğenleri Aysel Momyak tarafından yapılıyor. Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde yaşayan 12 kardeşten Zarife (40), Sadettin (31), Ramazan Momyak (28) kardeşler, akraba evliliği nedeniyle doğuştan bedensel ve zihinsel engelli dünyaya geldi. Anne ve babalarının desteğiyle hayata tutunan üç kardeş, 8 yıl önce baba ve annesini altı ay arayla kaybedince ağabeyleri Mehmet Ali Momyak'ın (52) yanında yaşamaya başladı. Kendileri için ayrılan bir odada üç ayrı yatakta adeta bebek gibi bakıma muhtaç yaşayan üç kardeşleilgilenen ağabey de 2 yıl önce lenf kanserine yakalanınca, ağabeylerinin 24 yaşındaki kızı Aysel Momyak bu sorumluluğu üstlendi. Tüm gün engelli halası ve amcalarıyla ilgilenen Aysel, onları rahat ettirebilmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Aysel Momyak, yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlanması sonrasında hala ve amcalarının bakımını yapabilmek için çalıştığı tekstil fabrikasından ayrıldığını söyledi. Son 2 yılının tamamen amcaları ve halasıyla geçtiğini aktaran Momyak, hiçbir şekilde ayağa kalkamayan, konuşamayan akrabalarının bakımını en iyi şekilde yapmaya çalıştığını dile getirdi.