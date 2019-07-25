Kazakistanlı üç ressamdan 50 eserden oluşan üç sergi

BUGÜN NELER OLDU

Kazakistanlı?sanatçılar Bakytkali Urazov, Askar Akhamanov ve Rashida Mugaveyeva'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 50 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. Üç ayrı serginin açılışı bugün, saat 09.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alacak. Ressamlar ayrı ayrı hazırladıkları eserlerinde sembolizm ve dekoratif tarzda çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunacak. Kişisel sergisinde 15 eserle yer alacak olan Kazakistan sanatçısı Bakytkali Urazov, sembolizm ve anıtsal resim tarzında çalışmaları izleyiciye aktaracak. Sanatçı Askar Akhamanov da, dekoratif ve soyut bir tarzda 18 eserden oluşan sergisinde, resimlerinde sembolizmi yansıtıyor. Dekoratif tarzda 19 eserden oluşan bir sergi hazırlayan sanatçı Rashida Mugaveyeva ise uluslararası bir çok sergide ödüller kazanmış bir ressamdır.