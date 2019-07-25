Metrelik künefeyle kutlama yaptılar

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Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, 80 metre uzunluğunda künefe yapıldı. Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, 80 metrelik künefeyi pişirmek için 10 usta ocak başına geçti. Yaklaşık bir haftada hazırlanan 80 metrelik künefe için 803 kilogram çiğ kadayıf, 603 kilogram peynir, 603 kilogram şeker, 301 kilogram tereyağı, 30 kilogram Antep fıstığı kullanıldı. Parkta sergilenen 80 metrelik künefenin ilk şerbetini, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu döktü. Büyük emeklerle yapılan ve uzunluğuyla dikkatleri çeken 80 metrelik künefe, daha sonra halka dağıtıldı. Künefe ustası Mustafa Yılmaz yaklaşık bir haftada hazırlıklarını tamamladıkları künefenin 10 bin kişiye yetecek kadar yapıldığını belirterek herkesi Hatay künefesi yemeye davet etti. Etkinlikler kapsamında, "En İyi Künefe Atma Yarışması" da düzenlendi. Yarışmada, bakır tepsideki künefeleri en yükseğe atarak estetik hareketlerle sağlam bir biçimde döndürmeyi başarabilen Cemile Helvacıoğlu birinci, Emine Özdemir ikinci, Necat Süral ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.