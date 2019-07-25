Muhtarların temsilcisi Murat Temur oldu

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Mersin'inSilifke İlçesinde Silifke Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen kongre de Silifke'de göreve seçilen 88 muhtarın temsilcisi olarak seçilmek için Keben Muhtarı Murat Temur ve Arkum Muhtarı Mustafa Gökler başkanlık için aday oldu. Yapılan seçimin sonucunda oy çokluğu ile seçimi Muhtar Murat Temur kazandı. Genel kurulun açılış konuşmasını eski başkan Remzi Kır'ın konuşmasıyla başladı. Divan başkanına eski başkan Remzi Kır, Kâtip Üyeliliklerine Mustafa Güldür ve Mustafa Doğan seçildi. Ardından geçmiş dönem mali gelir gider tablosu okundu. Devamında seçime geçilirken 88 muhtardan derneğe aday olan 77 muhtarların oy kullandı. Oyların 50'sini Murat Temur, 27'sini ise Mustafa Gökler aldı. Böylelikle yeni Türkiye Muhtarlar Derneği'nin Silifke Şubesi Başkanı Murat Temur oldu.