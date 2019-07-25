Silifke Belediyesi konteynerleri yeniliyor

BUGÜN NELER OLDU

Vatandaşlardanve mahalle muhtarlarından gelen talepleri anında değerlendiren belediye ekipleri, belediyenin imkânları dâhilinde yeni çöp bidonları ve konteynerleri koymaya devam ediyor. Kavak Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya'nın talebi üzerine Silifke Belediyesi tarafından Bağcağız mevkiine yeni çöp konteynerleri yerleştirildi. Bu doğrultuda çalışmalar kırsal mahallelerden başlatıldı. Ekipler özellikle ana hatlarda yer alan eski ve yıpranmış konteynırları yenileriyle değiştirmeye başladı. Yeni konteynırların kullanımı konusunda vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen yetkililer, konteynırlara özellikle geri dönüşüm malzemeleri, moloz, ateş ve bahçe atığı atılmaması konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların Silifke genelinde tüm mahallerde sürdürüleceği bildirildi.