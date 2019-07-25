Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Silifke Belediyesi konteynerleri yeniliyor

konteynerleri yeniliyor

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019
Silifke Belediyesi konteynerleri yeniliyor
Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talepleri anında değerlendiren belediye ekipleri, belediyenin imkânları dâhilinde yeni çöp bidonları ve konteynerleri koymaya devam ediyor. Kavak Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya'nın talebi üzerine Silifke Belediyesi tarafından Bağcağız mevkiine yeni çöp konteynerleri yerleştirildi. Bu doğrultuda çalışmalar kırsal mahallelerden başlatıldı. Ekipler özellikle ana hatlarda yer alan eski ve yıpranmış konteynırları yenileriyle değiştirmeye başladı. Yeni konteynırların kullanımı konusunda vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen yetkililer, konteynırlara özellikle geri dönüşüm malzemeleri, moloz, ateş ve bahçe atığı atılmaması konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların Silifke genelinde tüm mahallerde sürdürüleceği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silifke Belediyesi konteynerleri yeniliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN