15 Temmuz’u paylaştılar bisiklet ile ödüllendirildiler

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GaziantepBüyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en çok paylaşan ve kullanan öğrencileri bisiklet ile ödüllendirdi. Sosyal medya hesaplarında en çok paylaşılan fotoğraf, yazı ve beğeni alan Özgenur, Özen, Seda Kocaoğlu, Rahime Kalkan ve Enes Bozkurt Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ödüllendirildi. Dumlupınar Anadolu Lisesi 11'nci sınıfta okuyan Özgenur Özen, 15 temmuz şehitleri anma gezisine de katıldığını ifade ederek, "Bizim için gerçekten çok güzel, gurur verici bir geziydi. Şehitlerimizin kan döktükleri yerleri, ülkemiz için mücadele verdikleri yerleri görmemiz için bize fırsat tanıdılar, çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi" dedi. İsmetpaşa Anadolu Lisesinde 11'nci sınıf öğrencisi Seda Kocaoğlan ise, "Ankara, Niğde ve İstanbul'a gittik. Şehitler köprüsünü gördük, Niğde'de Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettik" şeklinde konuştu.