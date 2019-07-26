Çocuklara ev hapsi cezası

Adana'da 3 gün önce hamile kediyi 'Pitbull' cinsi köpeğe parçalatan caniler, 'çocuk' çıktı. Polis, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerden yola çıkıp kimliğini tespit ettiği 13 yaşlarındaki A.Y. ve M.Ü.Y. kardeşlerle yine aynı yaştaki H.P.'yi kısa sürede yakaladı. Havuzdan dönerken yolda gördüğü bir kedinin kendisine saldıracağını düşündüğünü anlatan A.Y., "Ben de korkup, kedinin kuyruğundan tutarak, köpeğin önüne attım" dedi. Üç çocuğa da 'ev hapsi cezası' verildi.

KÖPEĞİ ÜZERİNE SALDILAR

Olay, 22 Temmuz'da merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Defne Caddesi üzerinde bir market işleten Zehra Kuşçu, sahiplenip bakımını üstlenerek, 'Çıtır' adını verdiği sokak kedisi hamile kaldı. İddiaya göre; yanlarında 'Pitbull' cinsi köpek olan 3 kişi, sokaktaki kediyi fark edince köpeği onun üzerine saldı. Korkuya kapılan kedi, park halindeki bir aracın altına saklanırken, zanlılar onu bulunduğu yerden çıkartmak istedi. Bu durumu fark eden kedinin kardeşi olan ve 'Pıtır' adı verilen bir başka kedi, onlara karşı koymaya çalıştı, ancak köpek ona karşı koyunca 'Pıtır' da kaçtı. Şüphelilerden biri, aracın altındaki kedinin kuyruğundan yakalayıp, onu köpeğinin önüne attı. Köpek, hamile olan kediyi havada yakalayıp, saniyeler içinde parçaladı. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

O CANİLER 'ÇOCUK' ÇIKTI

Polis, söz konusu görüntülerden yola çıkarak, söz konusu 'caniler'in bir 'çocuk' olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarından iz süren Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalatan kişinin 13 yaşındaki A.Y. olduğu, diğerlerinin de A.Y.'nin aynı yaştaki kardeşi M.Ü.Y. ve arkadaşı H.P. olduğunu belirledi. Her üç çocuk da kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuklar, haklarındaki suçlamaları kabul etti ve; "Olay günü havuzdan dönüyorduk. Sokakta bir köpek bulunca onu yanımıza aldık. Yolda yürürken A.Y., bir kedinin kendisine saldıracağını sanıp, kediyi köpeğin önüne attı. Köpeği çekmek istedik, ancak gücümüz yetmeyince bıraktık" savunmasını yaptı. A.Y. ise, "Kedinin saldıracağını düşünüp korktum. Onu kuyruğundan tutup köpeğin önüne attım. Çok pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adliyesi'ne sevk edilen her üç çocuğa mahkeme tarafından 'ev hapsi cezası' verdi.