ÇÜ Adana MYO’da mezuniyet sevinci

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Çukurova?Üniversitesi (ÇÜ) Adana Meslek Yüksekokulu (MYO) 2018-2019Eğitim Öğretim Yılı 28. Dönem mezunları için tören düzenlendi. Yüksekokul kampüsünde gerçekleşen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Elekcioğlu, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Faruk Karadağ, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Çukurova Üniversitesi'nin her geçen yıl eğitim-öğretim ve araştırma konularında çıtayı biraz daha üste taşıyarak öğrenci merkezli bakış açısını hedef noktası haline getirdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Karadağ, "Üniversiteler mezunlarıyla vardır. Bizler sizlerin başarıyla her zaman gurur duymaya devam edeceğiz" dedi.