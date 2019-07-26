Denize giren 2 kişi boğuldu

BUGÜN NELER OLDU

Bozyazı ilçesinde 2 kişi denizde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, her iki boğulma olayı da aynı gün içerisinde Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. 63 yaşındaki Fatma Uyar, dün öğleden sonra Güneysu Sitesi sahilinde denize girdi. Uyar, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Kadının suda çırpındığını gören vatandaşlar yüzerek ulaştıkları kadını kıyaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Uyar, yaşamını yitirdi. Vatandaşların ve yakınlarının yardımı ile Uyar'ın cenazesi kıyıdan alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İkinci boğulma olayı ise yine öğleden sonra Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi.