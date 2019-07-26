Kadınlar bağlamaya hayat veriyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan çalgı ustalığı kursuna kadınlar büyük ilgi gösteriyor. "Luthiye" adıyla da bilinen çalgı yapım ustalığı kursuna katılan 10 kadın sabahtan akşama kadar Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bağlama yapım işleri ile uğraşıyor.

HER YAŞTAN KATILIM VAR

Her yaştan kadının katıldığı kursta yapımı tamamlanan bağlamalar, belli bir ücret karşılığında satılarak okula katkı sunuluyor. Kadınlar ürettikleri bağlamaları satıp okula katkı sunduklarını ve unutulmaya yüz tutmuş sazları yaşatmaya çalışacaklarını belirttiler. Çalgı ustası Cihangir Akdemir 30 yıldır müzik aleti üretip hem de çaldığını belirtti. Akdemir, "Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açmış olduğumuz çalgı yapım kursuna ilgi büyük. Şu anda ikinci grubumuz kurs görmektedir. Bundan önce 4 ay süren erkek öğrencilerden oluşan bir grubumuz vardı. 10 kişiye sertifikaları verildi. Şimdi 10 kişilik kadın gurubumuz var. Erkeklerden dana titiz çalışıyorlar" dedi.

BÜYÜK HEYECAN YAŞIYORUM

Kadın olarak önce üretimi gerçekleştirip sonra da bağlama çalmayı öğrenmek istediğini belirten Aliye Çetinar, "54 yaşındayım bu kursun açılacağını duyduğumda bende denemek istedim. Bir sazın oluşumu tahtayla uğraşmanın onu saz haline getirmenin heyecanını yaşıyorum" diye konuştu. Görsev Ateş ise, "Bağlama kursunu ağabeyim aracılığıyla katıldım. Büyük heyecan yaşıyorum" dedi.