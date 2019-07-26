Kepçe kapak açtı

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Ünlülerarasında hızla yayılan kapak açma modasına Gaziantepli SANKO Makine ilginç bir video ile katıldı. Firmanın Gaziantep'te üretilen MST modeli iş makinesi ile yapılan kapak açma çalışmasında markanın test sürücüsü, bir varilin üzerindeki su bidonunun kapağını hızla dönerek açıyor. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimin sürdüren firmanın arazisinde yapılan denemede, operatörün kullandığı MST marka bir ekskavatör, 360 derece dönerek bir varilin üzerine konulan su bidonunun kapağını başarıyla açıyor