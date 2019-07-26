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Klima ünitesi patladı hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Klima ünitesi patladı Sevim Tufan hayatını kaybetti
MERSİN'İN Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu ağır yaralanan ev sahibi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saray Mahallesi'nde bulunan Memurlar Sitesi'nin birinci katındaki dairede büyük bir patlama meydana geldi. Klima motorundan kaynaklandığı belirlenen patlama sonucu evin bir duvarı yıkılırken, evin içinde ve çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle birinci kattan düşerek ağır şekilde yaralanan Sevim Tufan (60) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Tufan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Klima ünitesi patladı Sevim Tufan hayatını kaybetti
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