Melih Abi: Yol trafiğe kapalı bir an önce asfalt dökün bari

Burası Fatih Mahallesi Üç evler girişi. Yani 73002 sokak. Yapmak için bozulmuş, Araç girişine de kapalı. Ne zaman bitecek? Bir an önce bitirin şu yolu. İnsanlar araçlarını sağa sola bırakmasın. Pınar Mahallesi'nde yarım kalan başka yerlerde var. CHP'li başkan Seyhan'da yeni yerleşim alanına açık mahalleri gezersen yol sorununu görürsün. Havalar sıcak yağmur da yok. Tam asfalt dökülecek zaman. Neyi bekliyorsunuz daha... Yağmurlu sonbaharı mı? Ortalık toz toprak zaten.

SARHOŞ KURŞUN AZ DAHA CANINDAN EDİYORDU

Kübra? Seyhan Algan. 12 yaşındaki bir kız çocuğu. Yeşilyuva Mahallesi'nde oturuyor. Yolda yürürken birden fenalaşıp hastaneye kaldırılmış. Sebebi sarhoş dedikleri nereden geldiği belli olmayan bir kurşun. Magandalar havaya ateş açıyor. O kurşunun hep havada kaldığını sanıyor. Bu manyaklardan nasıl kurtulacağız bilmem. Beyinsizler yüzden çok can yanıyor... Hayatlar sönüyor. Kübra şanslı. Şanslı çünkü Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası göğsüne saplanan kurşun çıkarılmış. Ailesi kızları yaşadığı için dua ediyor. Zaman zaman burada aramalar yapılsa da şu ruhsatsız silahlar bir toplansa iyi olacak... Bu psikopatlara ağır cezalar vermekten başka çare yok! Kübra'ya saplanan kurşunun yiv seti alınmıştır... Kurşunun çıktığı silah yakalandığında tetiğe dokunan o el mutlaka gereken cezayı görecek!