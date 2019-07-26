Sarıeroğlu Adana çiftçisiyle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yılda, sadece tarım değil sanayiden ticarete ve reel sektöre kadar her alanda atılımlar yapacağı bir döneme girdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra yeniden atılım dönemi olması konusunda ciddi çalışmalarımız olacak" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Çiftçiler Birliği yönetici ve üyeleri bir araya gelip "Türk Tarımını" konuştu. Sarıeroğlu Adana'nın her alanda kalkınması için tüm AK Parti milletvekilleri ile yoğun gayret içerisinde olduklarını belirterek başladığı konuşmasında, Adana'nın Türk tarımındaki yerinin önemine dikkati çekti. Sarıeroğlu, 17 yılda tarımla ilgili yapılan yasal düzenlemelerin önemine vurgu yaptıktan sonra, "Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa yine diyalog ile istişare ile ortak akılla yapacağız" dedi. Çitçilerle bir araya gelerek yapılan istişarelerin önemini anlatan Sarıeroğlu, "Şu anda tarımsal bazı düzenlemelerle ilgili güncelleme dönemindeyiz" dedi. Sarıeroğlu, "Önümüzdeki kısa, orta, uzun vadeli süreçleri, yeni programın stratejisini belirliyoruz. O yüzden bu yapmış olduğumuz istişareler çok kıymetli" dedi. Ekim ayında Tarım Şurası olacağını hatırlatan Sarıeroğlu, hazırlıkların yapıldığını, komisyonların çalıştığını ve kendisinin de bu çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.