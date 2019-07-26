Silifke belediye’de üç imza atıldı

YENI sezonda Mersin Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Silifke Belediyespor, Mehmet
ve Tahsin Mert Ünal
kardeşlerle ve Cüneyt Doğan
'ı kadrosuna kattı. İmza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Alp Kadıoğlu
hazır bulundu. Silifke
'nin öz evlatlarıyla başarılı olacaklarını belirten başkan Gürhan Dölek, "Bizler, tamamen öz kaynaklarımıza döneceğiz"
dedi. BAŞKAN Dölek, "Silifke futbol şehri ve bu şehirde yaşayan birçok yetenekli gencimiz var. Biz bu gençlere sahip çıkıyoruz. Geçmişten bugüne kadar kendi bünyesinden yetiştirdiği, sahada kaybettiği zaman o acıyı gözlerinden yaşı akıtarak hisseden samimi insanların olabileceği bir kadro oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.