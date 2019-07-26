Silifke belediye’de üç imza atıldı

BUGÜN NELER OLDU

YENI sezonda Mersin Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olanvekardeşlerle ve'ı kadrosuna kattı. İmza töreninde Futbol Şube Sorumlusuhazır bulundu.'nin öz evlatlarıyla başarılı olacaklarını belirten başkan Gürhan Dölek,dedi. BAŞKAN Dölek, "Silifke futbol şehri ve bu şehirde yaşayan birçok yetenekli gencimiz var. Biz bu gençlere sahip çıkıyoruz. Geçmişten bugüne kadar kendi bünyesinden yetiştirdiği, sahada kaybettiği zaman o acıyı gözlerinden yaşı akıtarak hisseden samimi insanların olabileceği bir kadro oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.