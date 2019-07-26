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Silifke belediye’de üç imza atıldı

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019
Silifke belediye’de üç imza atıldı
YENI sezonda Mersin Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Silifke Belediyespor, Mehmet ve Tahsin Mert Ünal kardeşlerle ve Cüneyt Doğan'ı kadrosuna kattı. İmza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Alp Kadıoğlu hazır bulundu. Silifke'nin öz evlatlarıyla başarılı olacaklarını belirten başkan Gürhan Dölek, "Bizler, tamamen öz kaynaklarımıza döneceğiz" dedi. BAŞKAN Dölek, "Silifke futbol şehri ve bu şehirde yaşayan birçok yetenekli gencimiz var. Biz bu gençlere sahip çıkıyoruz. Geçmişten bugüne kadar kendi bünyesinden yetiştirdiği, sahada kaybettiği zaman o acıyı gözlerinden yaşı akıtarak hisseden samimi insanların olabileceği bir kadro oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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Silifke belediye’de üç imza atıldı
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