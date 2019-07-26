Tansiyon hastaları nelere dikkat etmeli?

BUGÜN NELER OLDU

. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biri olan ve sessiz katil olarak nitelendirilen hipertansiyonun kontrol altına alınmazsa beyin kanaması, kalp krizi ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olduğunu ifade etti. Uzm. Dr. Sennaroğlu, yaz aylarında hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar olduğunu belirterek güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu. Sennaroğlu terlemeye bağlı olarak gelişen sıvı kaybı tansiyon düşmelerine neden olabileceği için bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin sporu akşam saatlerinde yemekten 2 saat sonra yapmaya özen göstermeleri gerektiğini kaydetti.