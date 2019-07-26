Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tansiyon hastaları nelere dikkat etmeli?

Tansiyon hastaları nelere dikkat etmeli?

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Tansiyon hastaları nelere dikkat etmeli?
DR. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biri olan ve sessiz katil olarak nitelendirilen hipertansiyonun kontrol altına alınmazsa beyin kanaması, kalp krizi ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olduğunu ifade etti. Uzm. Dr. Sennaroğlu, yaz aylarında hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar olduğunu belirterek güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu. Sennaroğlu terlemeye bağlı olarak gelişen sıvı kaybı tansiyon düşmelerine neden olabileceği için bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin sporu akşam saatlerinde yemekten 2 saat sonra yapmaya özen göstermeleri gerektiğini kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tansiyon hastaları nelere dikkat etmeli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN