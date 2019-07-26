Türk toplumu “duygusal” yiyor

BUGÜN NELER OLDU

Elif Beydağı yemeğin, kültür ve sosyalleşmenin bir parçası olduğunu aynı zamanda insanlarla ilişki kurmanın ve duyguları göstermenin bir yolu olduğunu belirtti. Hatem Hastanesi Psikoloğu Elif Beydağı yemeğin Türk toplumunda insanın kendini ifade etme şekli olduğunu söyleyerek, "Özel günlerde, düğünlerde ve şenliklerde bu organizasyonlara eşlik eden bir yemek masası mutlaka vardır. 'Aç mısın?' diye soran bir anne, elinde bir kase aşureyle kapımızı çalan bir komşu. Bu ikramlar 'Benim için değerli ve önemlisin' demenin üstü kapalı söylenişidir" dedi.