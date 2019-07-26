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toplumu “duygusal” yiyor

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019
Türk toplumu “duygusal” yiyor
PSİKOLOG Elif Beydağı yemeğin, kültür ve sosyalleşmenin bir parçası olduğunu aynı zamanda insanlarla ilişki kurmanın ve duyguları göstermenin bir yolu olduğunu belirtti. Hatem Hastanesi Psikoloğu Elif Beydağı yemeğin Türk toplumunda insanın kendini ifade etme şekli olduğunu söyleyerek, "Özel günlerde, düğünlerde ve şenliklerde bu organizasyonlara eşlik eden bir yemek masası mutlaka vardır. 'Aç mısın?' diye soran bir anne, elinde bir kase aşureyle kapımızı çalan bir komşu. Bu ikramlar 'Benim için değerli ve önemlisin' demenin üstü kapalı söylenişidir" dedi.
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Türk toplumu “duygusal” yiyor
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