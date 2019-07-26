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Vural ile Kana Bıyık antrenmana katıldı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Vural ile Kana Bıyık antrenmana katıldı
SÜPER Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, yeni sezon çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı. Yeni transferler Güray Vural ile Afrika Kupası için 5 gün izinli olan Jean Armel Kana Bıyık, takımla ilk antrenmanına çıktı. Hafif ağrıları bulunan Kerim Avcı ve Kubilay Aktaş ise çalışmaya katılmadı. Yeni transferlerin kadroya dahil olmasıyla birlikte istediği sistemi yavaş yavaş oturtan teknik direktör Marius Sumudica'nın yüzü gülüyor.
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Vural ile Kana Bıyık antrenmana katıldı
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