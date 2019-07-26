Yıl boyu kesintisiz jimnastik eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Gazıantep'te Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezinde gerçekleştirilen Temel Jimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Okulu'nda 1. dönem yaz okulu eğitimleri tamamlandı. Miniklerin büyük ilgi gösterdiği kurslarda eğitim süreci 2. ve 3. dönem eğitim programlarıyla devam edecek. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaz spor okulunu ziyaret ederek minik sporcularla sohbet etti. Başkan Fadıloğlu,dedi.