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Yıl boyu kesintisiz jimnastik eğitimi

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Yıl boyu kesintisiz jimnastik eğitimi
Gazıantep'te Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezinde gerçekleştirilen Temel Jimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Okulu'nda 1. dönem yaz okulu eğitimleri tamamlandı. Miniklerin büyük ilgi gösterdiği kurslarda eğitim süreci 2. ve 3. dönem eğitim programlarıyla devam edecek. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaz spor okulunu ziyaret ederek minik sporcularla sohbet etti. Başkan Fadıloğlu, "Hareket eden, spor yapan çocukların daha sağlıklı düşündüğü, sabrı, dayanışmayı, disiplini, mücadeleyi, sevgiyi öğrendikleri ve bu sayede sosyal zekalarının geliştiği çok önemli bir gerçek. Bizler de bu durumdan hareket ederek kurumlar arası işbirliğiyle oyun ve spor içerikli projeler düzenliyor, spor okulu çalışmalarımızda bu konuya ağırlık veriyoruz" dedi.
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Yıl boyu kesintisiz jimnastik eğitimi
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