Akdeniz’de değişim rüzgarı

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Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Mustafa Gültak, SABAH'ı ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Gültak, "65 mahallemizde güçlü bir kalkınma hamlesi başlattık. Akdeniz'de yaşanan insanlık dramına son vererek, halkımızın makus talihini değiştireceğiz" dedi. Projelerini paylaşan Mustafa Gültak, Mersin ve Akdeniz'de farkındalık oluşturacak bir yönetim anlayışını hayata geçirdiklerini söyledi. Gültak, "Akdeniz'de bir değişim, dönüşüm ve yenilenme başladı. Bu değişim ve dönüşümü de sürdüreceğiz. Hem görevli hem de gönüllü olacağız. Zamanımızı verimli ve etkin kullanarak hizmet ve proje üretip, hızla gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi. İmar meselesinin, çarpık ve kaçak yapılaşma sorununun, Mersin kent merkezinin tümünü ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu belirten Gültak, "Bu açıdan kentsel yenileme-sosyal konut projesi, Akdeniz kadar, tüm kentimiz için önem arz ediyor. Konu üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Akdeniz'i, parkları, yeşil alanları, sosyal, kültürel ve sportif yapı ve tesisleri, alt ve üst yapısıyla herkesin gıpta ile baktığı bir kente dönüştürmek için çalışacağız" dedi. Başkan Gültak, "Çay Mahallesi'nde, TOKİ'ye ait 135 dönümlük Ataş Yerleşkesinde 950 konuttan oluşan bir proje hazırladık. Bunu yaparken de Mersin'e göçle gelen insanlarımızın sosyo- kültürel dokusuna ve günlük yaşamına uygun bir proje çizdik. Ayrıca kent merkezindeki Barış, Bahçe, Mahmudiye, Turgut Reis ve Kültür mahallelerimizde de toplu konut projesi başlattık" dedi.