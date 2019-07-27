Alleben için duyarlılık projesi

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GaziantepBüyükşehir Belediyesi, kentin içinden geçen Alleben deresini korumak amacıyla vatandaşları duyarlılığa davet etti. Dereyi temizleyen belediye ekipleri, araba lastiği, koltuk, şişe, eski elbise, şemsiye gibi dereye atılan malzemeleri sergileyerek vatandaşları dereyi kirletmemek için duyarlı davranmaya çağırdı. "Alleben Deresi'ne Sahip Çıkalım" adıyla proje başlatan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri Projesi" temizleme çalışmaları kapsamında dereden çıkarılan malzemeleri sergiledi. Kent merkezinden geçen Alleben Deresi'nin kirletilmemesi amacıyla hazırlanan proje, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Dereden çıkarılan kullanılmayan malzemeler sergilendi" dedi.