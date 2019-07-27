Arsuz’da gençler festivalde buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ınArsuz ilçesinde dört gün sürecek Milyonfest'e katılmak için çevre illerden gelen gençler, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Arsuz ilçesinin Gözcüler plajı bölgesinde hazırlanan konser ve kamp alanında bugün başlayan Milyonfest, gençleri 4 gün boyunca rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturacak. Kentte ilk kez gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Hatay ve ilçelerinin yanı sıra Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerden de gelen gençler, alana girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde de devam eden kuyrukta sıcaktan bunalanları, dondurma ve su satıcıları serinletti. Festival 28 Temmuz'da son bulacak.