Doğru zamanda doğru hamle

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova GİAD) Başkanı ve Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili Ömer Faruk Sakarya, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin piyasaların da beklediği anda gerçekleştiğini belirterek, "Faiz indiriminin reel sektöre olumlu yansımasını, bu indirimle birlikte kredi ve mevduat faizlerinde beklenilen düşüşün gerçekleşmesiyle yatırımın artacağı, piyasaların canlanacağı bir ortama kavuşulacağını düşünüyoruz" dedi. TCMB'nin faiz indirimi kararını değerlendiren Sakarya, atılan bu adımın reel sektörün finansman maliyetlerine de yansıması açısından önemli olduğunu vurguladı. Faiz indiriminin yatırımların önünü açıp, ekonomik büyümeye olumlu etkiler yapacağına dikkat çeken Sakarya, indirim kararının Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sürecine hızlandırıcı etkileri olmasını beklediklerini kaydetti. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun başta iş çevreleri, reel sektör olmak üzere toplumun her kesimini olumsuz etkilediğini kaydeden Başkan Sakarya, "Özellikle yüksek faiz, yüksek üretim maliyetleri ve buna karşılık neredeyse yok denecek oranlardaki düşük yatırım, ülkemizin içine sokulmak istendiği ekonomik bir tuzak olarak karşımıza çıkmıştı" dedi. Başkan Sakarya, "Mevcut olumsuz ekonomik durumdan çıkıp yapısal reformları gerçekleştirerek, daha sağlam bir mali yapıya ulaşmamız çok önemlidir. Bu açıdan da değerlendirildiğinde, TCMB'nin faiz indirimine gitmesi, ekonomik tuzaktan kurtulma yolunda çok önemli bir adım olmuştur. Bu indirimin reel sektöre olumlu yansımaları olacağını umuyoruz" dedi.