Dr. Ahmed, iklim değişikliğini anlattı

BUGÜN NELER OLDU

bilimi, hava kalitesi ve iklim değişikliği alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarla bilinen Dr. Azharı F. M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Eğlenceli Bilim Atölyesi uygulamalarının konuğu olarak "İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenleri" konulu konferans verdi. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleştirilen konferansta, Dr. Azharı Ahmed görsel örneklerle iklim değişikliği nedir, küresel iklim değişikliği, nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçları, iklim değişikliğinin dünyamızı nasıl etkilediği, sera gazları ve etkisi, tarihsel küresel sıcaklık artışı konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Konferans kapsamında Greenhouse Effect ile ilgili video gösterimi de yapıldı. Sera etkisinin dünya yüzeyini ısıtan doğal bir süreç olduğunu anlatan video gösteriminde, Sera etkisinin Dünya'yı yaşamak için konforlu bir yer yapan şeylerden biri olduğu vurgulandı. Sera etkisi nasıl çalışır?, İnsanlar sera etkisinden nasıl etkileniyor?, Dünya üzerindeki sera etkisini azaltan şey nedir?, geliştirilmiş sera etkisi ve atmosfer gazları ile ilgili görsel materyaller eşliğinde bilgiler aktarıldı.