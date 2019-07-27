Erhan Özmen: Faiz indi! Ya bundan sonra…

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomi gündeminde şu an Merkez Bankası faiz indirimi var… Merkez Bankası başkanlığına atanan Murat Uysal ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yaptı. Beklendiği üzere de faiz indirimi geldi. Kuruldan piyasaların beklediğinden daha sert bir indirim geldi… 4,5 yıldır indirim olmayan politika faizi 425 baz puan düşürüldü. Yüzde 24 seviyesinde bulunan haftalık repo ihale faiz oranı, yüzde 19.75'e çekildi. Piyasalar şimdi yapılan indirim yansımalarının nasıl olacağını gözlemliyor, temkinli davranmaya çalışıyor…Ancak gerçekçi olmak gerekir ki politika faizinin indirilmesi parmağımız şaklattım her şey yoluna girdi demek değildir… Politika faizinin düşürülmesi finansmanın maliyetini azaltacaktır ama kredi faizleri öyle birden bire düşmeyecek. Önce mevduat faizleri düşüş trendine girecektir.Öte yandan güçlü bir ekonomik toparlanma için maliye politikası tarafında da güçlü adımlar atılmalı. Örneğin vergi oranları… Özellikle de zorunlu mal ve hizmetlerde vatandaşın ödemek zorunda kaldığı yüksek vergiler... Ben bu vergilerin vatandaşı maddi olarak zorlayarak tüketim talebinin düşürüp piyasadaki likiditeyi daraltmasından öte psikolojik olarak da olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Böylece de hem tüketici güven endeksine olumsuz yansıma oluyor hem de tasarruf oranı düşüyor.